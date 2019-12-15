عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يوضح تفاصيل زيادة دعم بطاقات التموين من 50 إلى 100 جنيه

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قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بشأن رغبته في زيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة من 450 إلى 600 جنيه للأسرة الواحدة.

وقال “الجوهري” في تصريحات صحفية: “لقد المواطن البسيط فاتورة البقاء والبناء وآن الأوان أن يشعر بالاستقرار، مشيرًا إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن زيادة في دعم البطاقات التموينية؛ حيث إن دعم السلع التموينية في موازنة الدولة المقدرة بـ 35.9 مليار جنيه وذلك تقدم لـ 36.2 مليون مواطن ويقدر هذا الدعم لكل مواطن بـ 50 جنيها.

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وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الاقتراح يهدف إلى زيادة الدعم لفردين على كل بطاقة من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًا، والتي من المقرر أن تكلف زيادة في الدعم على الموازنة بقيمة 18 مليار جنيه، فضلًا عن إضافة المواليد الجدد مقدرين بـ7 ملايين مواطن 50 جنيهًا شهريًا والتي تقدر بـ4.2 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تتحمل الموازنة حوالي 22.2 مليار جنيه بعد إضافة هذا الدعم.

كما اقترح النائب أيضا زيادة دعم مساعدات تكافل وكرامة من 450 جنيهًا إلى 600 جنيه، مشيرًا إلى أن مقدار دعم مساعدات تكافل وكرامة في الموازنة نحو 18.5 مليار جنيها حيث ويستفيد منه نحو 3.8 مليون أسرة بحد أقصي 450 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد، ويهدف المقترح إلى زيادتها لـ 600 جنيه بهدف سريان النفع على هذه الأشر، مما سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه.

وعن كيفية توفير هذه المبالغ بموازنة الدولة العامة لتفعيل هذا المقترح على أرض الواقع، أشار النائب إلى فرق سعر الدولار بالموازنة في السابق مقارنة بالعام الحالي، فضلًا عن انخفاض سعر برميل البترول من 76 دولار بالموازنة إلى 63 دولار خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض سعر القمح عالميًا أيضًا إلى 225 دولار بدلًا من 250 دولار في الموازنة.

وأضاف وفقًا للتغيرات التي حدثت كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة، وذلك بعد رفع الدعم عن المواد البترولية مع بداية الموازنة والذي قدر بنحو 25.9 مليار جنيه، فضلًا عن ما حدث بشأن رفع الكهرباء خلال الفترة السابقة مع بداية الموازنة والتي قدرت بنحو 4 مليارات جنيه.