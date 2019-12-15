“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

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أقدم البنك المركزي، على طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، موضحًا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وقال البنك المركزي، في بيان عنه، أن الحكومة تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

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جدير بالذكر أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وكانت نجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.