جهاز القاهرة الجديدة يبدأ تسليم 624 وحدة سكنية في “دار مصر”

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بدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم، في تسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بمنطقة شمال القرنفل، بمشروع “دار مصر”للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.

وأعلن عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز سيتم تسليم العمارات أرقام ( 34 – 35 – 117 – 125 – 126 – 127 – 128 – 164 – 165 – 166 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 -186 – 187 – 189 – 190 – 191 – 194 – 195 – 200 – 201 – 442 – 443).

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وأضاف أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.