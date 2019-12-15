انخفاض سعر الدولار 3 قروش في 5 بنوك مصرية

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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، انخفاضا أمام الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما نزل سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، فيما ظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.