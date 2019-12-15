“الإحصاء”: انخفاض معدل وفيات الحوادث بنسبة 44.2%

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التقرير الإحصائي الثاني لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، يظهر التقرير توافر 116 مؤشرًا من إجمالي 244 مؤشرًا.

وأضاف التقرير، في بيان عنه، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة 2030، و تتضمن 17 هدفا، و169 غاية، و244 مؤشرا تغطي الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، فيما انخفضت معدلات الوفيات النفاسية لأقل من 70 حالة لكل 100000 من المواليد الأحياء بحلول 2030، وتحققت هذه الغاية حيث بلغت وفيات الأمهات في فترة 42 يوما بعد الولادة إلى 44 حالة لكل 100000 مولود حتى2017.

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ويقدم البيان، بعض أهداف التنمية المستدامة التي تم تحقيقها في مصر من خلال المؤشرات التالية، الهدف الخاص بخفض معدلات الوفيات، فيما تراجعت معدلات الوفيات الأطفال دون سن الخامسة لأقل من 25 حالة لكل 1000 مولود بحلول 2030، وتحققت هذه الغاية بوصول معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 19.5 حالة لكل 1000 مولود حتى2017، وتراجعت معدلات الوفيات الناتجة عن الإصابات بسبب حوادث المرور على الطرق بنسبة 44.2%، بين عامي 2015 و2018.

وأكد التقرير، أن معدلات الإصابات انخفضت بسبب حوادث المرور على الطرق من 21.7 حالة خلال 2015، وإلى 12.1 حالة خلال 2018 لكل 100000 من السكان، بينما وصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب الآمنة نحو 96.8% خلال 2017، فيما وصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء بنحو 99.7% خلال 2017.

وأظهر البيان، انخفاض معدل البطالة بالنسبة للذكور من 4.9% خلال 2015 إلى 8.6 % خلال 2018، وبالنسبة للإناث تراجع أيضا من 24.2% خلال 2015 إلى 21.4% خلال 2018، فيما ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلي إلى 20.2 بدلا 15 ماكينة خلال عامي 2015 و2018 لكل 100000 من السكان البالغين، وزادت نسبة الإنتاج السمكي بنحو 20% بين عامي 2015 و2017، وارتفعت عدد الاشتراكات في الإنترنت السلكي بنسبة تصل 71.9% بين عامي 2013 و2017.