“شنايدر مصر”: 30% هي نسبة المياه العذبة المهدرة في مصر

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أعلن وليد شتا الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي، أن نسبة المياه العذبة المهدرة في شبكات المياه بمصر تصل إلى 30%، مضيفا أن هدر المياه العذبة في مصر سببه التسريب في وصلات وشبكات توزيع المياه.

وأوضح شتا، في مائدة مستديرة عقدتها الشركة، مساء أمس، أن الإحصائية لم ترصد سوء استخدام المياه العذبة في المنازل أو المنشأت المختلفة، ولكن التسريب في مواسير المياهفق، الأمر الذي أدى إلى إهدار حسب تقديراتنا لـ 30%.

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وأضاف أن نسبة الهدر في المياه العذبة بمصر لا تعد مرتفعة للغاية مقارنة بدول أخرى، موضحا أن هذا الأمر له أهمية في مصر لأن المياه مورد ثمين يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتعامل بقوة مع مسألة هدر المياه، وأن الشركة في مفاوضات مع الحكومة من أجل أيجاد حلول للحد من هدر المياه.

وأكد أن الشركة وردت أنظمة حديثة لمحطة تحلية المياه في الجلالة، لمنع هدر المياه العذبة، وإنها حققت نجاحا كبيرا، مضيفا أن تلك النظم تعمل بتكنولوجيا حديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد أماكن تسريب المياه من أجل إصلاحها سريعا والحد من هدر المياه.

وأوضح كاسبر هيزربرج رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن “شنايدر” اكتشفت في منطقة بجنوب غرب لندن وجود 500 ألف تسريب في شبكات المياه من خلال الأنظمة التي وردتها والتي ساهمت في الحد من إهدار المياه.