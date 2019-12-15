ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلية

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قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجاري، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم.

وأوضح نجيب، في تصريحات صحفية، أن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 664 جنيها مقابل 663 جنيها أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 569 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 758.8 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5312 جنيها.

وكانت أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعا طفيفا أمس، مع استمرار حذر المستثمرين حيال التطورات في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما عززت الضبابية السياسية في أكبر اقتصاد في العالم جاذبية المعدن النفيس، فبلغت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 1477.45 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منهيا الأسبوع على مكاسب بأكثر من 1.2% وهو أفضل أسبوع من المكاسب في حوالي 3 أشهر.

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