“وفا إيجيبت”: يعتزم المشاركة في مبادرتي “المركزي” بفائدة 10%

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أعلن هشام السفا العضو المنتدب للبنك التجاري “وفا إيجيبت”، أن البنك يعتزم المشاركة في مبادرتي البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، موضحًا أن مبادرات البنك المركزي تساهم في دعم هذين القطاعين مما ينعكس على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي وتشغيل أيدي عاملة.

وقال السفا، خلال افتتاح فرع البنك في التجمع الخامس اليوم، إن مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة تساهم في عودة هولاء العملاء إلى نشاطهم مرة أخرى، مضيفا أن البنك لا يمتلك محفظة ديون متعثرة بهذه المبادرة نظرا لجودة المحفظة بالبنك.

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وكان البنك المركزي، طرح مبادرة التمويل العقاري الجديدة، تصل قيمتها لـ50 مليار جنيه على أن يتم توجيههم لدعم شريحة متوسطي الدخل، لتوفير وحدات سكنية، لهم بنظام التمويل العقاري، بحيث لا يزيد الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، والأعزب 40 ألف جنيه، بينما قدم شروطًا لمبادرة التمويل العقاري ألا تزيد سعر الوحدة عن 2.250 مليون جنيه، بأقساط تصل إلى 20 سنة كحد أقصى بفائدة 10% متناقصة، وألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقاري، على أن تنطبق الشروط على شقق وزارة الإسكان سواء للإسكان المتوسط “سكن مصر – دار مصر” أو للإسكان الفاخر مشروع “جنة”، وشقق الإسكان في العاصمة الإدارية بالحيشرو السكني الثالث.