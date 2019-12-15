ارتفاع في البورصة مع بداية تعاملات الأسبوع

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شهدت مؤشرات البورصة، ارتفاعا خلال التعاملات الصباحية في جلسة اليوم، أولى تداولات الأسبوع، بمخالفة التوقعات بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، وذلك مع استمرار تدني السيولة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.37% عند منستوى 13407 نقاط (فوق حاجز 13400 نقطة).

فيما صعد ايجي اكس 70 مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.27% عند مستوى 522 نقطة، وارتفع ايجي اكس 100 بنحو0.3% عند مستوى 1364 نقطة، وارتفع ايجي اكس 50 متساوي الأوزان بنحو 0.52% عند مستوى 1930 نقطة.

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وجاءت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 1.19 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بنحو 131.1 ألف جنيه، و1.06 مليون جنيه على التوالي، فيما بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة نحو 33.9 مليون جنيه من خلال 7.9 مليون سهم، من خلال 2.18 ألف صفقة.