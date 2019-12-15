“وفا إيجيبت” يعلن عن إصدار بطاقة المرأة بالتعاون مع “فيزا”

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أعلن عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري “وفا بنك إيجيبت”، أن البنك بصدد إصدار منتج بطاقة المرأة، بالتعاون مع مؤسسة فيزا فى مارس المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأوضح الهاشمي، خلال كلمته عبر افتتاح فرع جديد في التجمع الخامس، اليوم، أن البنك يستهدف زيادة محفظة التجزئة المصرفية بأكثر من 40% نموًا، مضيفا أن البنك بصدد إطلاق منتج فرض السيارة فى يناير المقبل بحد أقصى مليون جنيه، ومنتجات الإنترنت بانكينج، التى يستفيد منها 15% من إجمالى عدد العملاء البالغ 125 ألفًا.

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جدير بالذكر أن “وفا إيجيبت” أعلن عن عزم البنك المشاركة في مبادرتي البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، موضحًا أن مبادرات البنك المركزي تساهم في دعم هذين القطاعين مما ينعكس على زيادة معدلات نمو الناتج المحلي وتشغيل أيدي عاملة.