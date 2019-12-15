“المركزي”: تراجع عجز الميزان التجاري3.49‭‭‬ ‬ مليار دولار

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، انخفاض عجز الميزان التجارى تراجع 28.7% على أساس سنوى إلى 3.49‭‭‬‬‬ مليار دولار فى سبتمبر، موضحا أن الصادرات انخفضت 2.7 % إلى 2.37 مليار دولار فى سبتمبر، في حين تراجعت قيمة الواردات 20.1 % إلى 5.86 مليار دولار .

وأضافت “المركزي”، في بيان عنه، أن واردات المنتجات البترولية تراجعت بنسبة 37% والمواد الأولية من الحديد والصلب 12.6% والبلاستيك 15.9 %، بينما ارتفعت قيمة واردات القمح 12.8 % واللحوم 12.4 % والذرة 23.6 %.

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