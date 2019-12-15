بالأسعار.. مقارنة بين باقات الإنترنت وسرعاتها في شركات الاتصالات

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، بدء تطبيق باقات إنترنت جديدة بسرعات وسعات مرتفعة، بشكل إجباري، على العملاء المشتركين في باقات الإنترنت الأرضي، مع بداية من العام المقبل، على أن ترتفع سرعة كل باقات الإنترنت التي تقدمها المصرية للاتصالات إلى 30 ميجابت في الثانية.

ويرصد موقع “مصر 365″، تقرير بشأن مقارنة بين باقات الإنترنت الأرضي لشركات الاتصالات الأربع في مصر وهم المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات.

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– باقات المصرية للاتصالات:

تشمل الباقات الجديدة، “باقة سوبر” بسرعة 30 ميجابت، وسعة التحميل 140 جيجا بايت مقابل 120 جنيهًا، أو سرعة 30 ميجابت بسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل 210 جنيهات، أو بسرعة 30 ميجابت وسعة التحميل 600 جيجا بايت مقابل سعر الباقة 500 جنيه.

وتضم “باقة ميجا” بسرعة 70 ميجابت وسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل سعر 310 جنيهات.

وبخصوص “باقة ألترا” تكون بسرعة 100 ميجابت وسعة التحميل 250 جيجا بايت مقابل سعر 410 جنيهات، أو بسرعة 100 ميجابت وسعة التحميل 600 جيجا بايت مقابل السعر 700 جنيه للباقة.

وحال انتهاء الباقة قبل نهاية الشهر ستنخفض السرعة إلى 256 كيلوبت، وللعودة لنفس السرعة يمكن شحن سعات إضافية بسعر بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

– أورنج:

قدمت شركة أورنج باقات إنترنت بسرعتين مختلفتين هما “30 ميجابت و100 ميجابت”، وتتيح الشركة عرض بخصم 50% على بعض باقات الإنترنت حاليا لمدة 3 شهور وتصل حتى 6 أشهر، وراوتر VDSL بنظام الاشتراك الشهري للراوتر مقابل 5 جنيهات شهريا.

وطرحت الشركة لعملائها باقة بسرعة 30 ميجابت بسعة تحميل 140 جيجابايت وذلك مقابل 120 جنيهًا شهريًا، أما الباقة الثانية فتبلغ السرعة فيها 30 ميجابت ولكن بسعة تحميل 180 جيجابايت وذلك مقابل 150 جنيهًا شهريًا وتتيح الشركة خصم 50% عليها حاليًا ليصل قيمة الاشتراك إلى 75 جنيهًا.

وبخصوص الباقة الثالثة فهي بنفس السرعة 30 ميجابت بسعة تحميل 300 جيجابايت بسعر 250 جنيهًا وتقدمها الشركة لفترة محدودة بسعر 150 جنيهًا، والباقة الأخيرة بهذه السرعة تبلغ سعة التحميل فيها 500 جيجابايت وذلك مقابل 400 جنيه شهريًا، مع إتاحة خصم 50% لتصل قيمة الاشتراك الشهري حاليا 200 جنيه.

كما تقدم “أورنج” باقة واحدة بسرعة 70 ميجابت وبسعة تحميل 250 جيجابايت وذلك باشتراك شهري قيمته 300 جنيه، وتتيح الشركة عليه خصم 50% ليصل سعر الاشتراك الشهري 150 جنيهًا.

فيما قررت “أورنج” تحديد سعر الباقة بسرعة 100 ميجابت بقيمة 250 جنيهًا بعد الخصم، حيث يصل سعرها الأساسي 500 جنيه، وتمنح العميل 400 جيجابايت سعة تحميل، فيما تتيح باقة أخرى بنفس السرعة ولكن مع سعة تحميل 600 جيجابايت بسعر 350 جنيهًا بعد الخصم.

أما بعد استهلاك رصيد الباقات تنخفض السرعة لـ 256 كيلوبت، ويمكن للعميل شحن رصيد إضافي للباقة بسعر 1.5 جنيه للجيجا الواحدة واستخدام الخدمة على السرعة الأساسية.

– اتصالات:

طرحت شركة اتصالات مصر باقات تتراوح سعرها بين 120 جنيهًا و410 جنيهات وسرعات تبدأ من 30 ميجابت وحتى 100 ميجابت.

وجاءت باقات شركة اتصالات مصر للإنترنت الأرضي كما يلي:

الاتصالات

فيما حددت الشركة أسعار الباقات الإضافية في حال انتهت سعة التحميل، بسعة 5 جيجابت بقيمة 10 جنيهات و20 جيجابت بقيمة 25 جينهًا وباقة 50 جيجابت بقيمة 60 جنيهًا وسعة 100 جيجابت بقيمة 100 جنيه.

– فودافون:

قدمت شركة فودافون 4 باقات مختلفة في سعات التحميل ولكن جميعها بسرعة 30 ميجابت، وتتراوح أسعار باقات فودافون للانترنت المنزلي ما بين 120 جنيهًا وحتى 500 جنيه، فيما تراوحت سعة التحميل ما بين 140 و600 جيجابايت.