برلماني يوضح حقيقة إلغاء الدعم عام 2020

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قال النائب يوسف الشاذلي، وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لازالت مصرة على تقديم الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب الفقراء والمحتاجين ممن يندرجون بطبقة محدودي الدخل بالإضافة إلى دعم المواد البترولية بالرغم من ارتفاع أسعارها، وذلك بدليل إنفاق الدولة مبلغًا هائلًا يصل إلى نحو 2 87 مليار جنيه بجميع أوجه الدعم خلال العام الحالي.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بالمجلس في بيان صادر عنه، إلى أن ما تم الإعلان عنه من وزارة المالية بشأن ما تم إنفاقه بشكل فعلي من مخصصات الدعم حتى 30 يونيو 2019 بلغ نحو 278 مليار جنيه، منها 84 مليار جنيه لدعم الوقود، أما دعم الكهرباء بلغ 16 مليار جنيه.

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وأكد “الشاذلي” أن الإصلاح المالي والاقتصادي بمصر لم يعيق تقديم الدعم بمختلف أنواعه وصنوفه.

وأكد النائب أن الدولة المصرية تتبع طريقة جديدة للتعامل مع الدعم عما كان في السابق، حيث يتم توجيهه الآن إلى الجهات الأكثر احتياجًا له والعمل على ترشيده قدر الإمكان.