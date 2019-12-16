ارتفاع أسعار الذهب عالميا رغم انخفاض الدولار الأمريكي

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شهدت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا من أجل تعويض خسائرها المبكرة في ظل ضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون لمزيد من الوضوح بشأن اتفاق “المرحلة الأولى” التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 1477.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، فيما زادت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1482.10 دولار.

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فيما نزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، وزاد أسعار الذهب 15% منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض، أمس، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى، فيما زاد الذهب 15% منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.