انخفاض أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 3 أشهر

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شهدت أسعار النفط، اليوم، انخفاضًا عن أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع تطلع المستثمرين لمزيد من الوضوح، بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين المتوقع أن يعزز التدفقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 10 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 65.12 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات أو 0.2% أيضا إلى 59.97 دولار للبرميل.

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وأوضح مايكل مكارثي كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس، مشيرا إلى أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة الماثل أمامنا.