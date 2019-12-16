انخفاض سعر الدولار في 3 بنوك في بداية تعاملات اليوم

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شهد سعر صرف الدولار، انخفاضًا طفيفا أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم، وذلك مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر شراء العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.07 جنيه، كما انخفض سعر البيع 3 قروش إلى 16.16 جنيه.

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وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما حافظ سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس، والعربي الأفريقي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.