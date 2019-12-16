“المركزي”: زيادة مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة إلى 5 مليارات جنيه

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قال البنك المركزي، إن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه تقرر زيادة قيمة مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجديد مبادرة السياحة الحالية لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأضاف البنك، في بيان عنه، إنه من المقرر إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50 بالمائة من الدين مع الابقاء على الشركات في الـ”آي سكور” لمدة عامين.

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جدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال إن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية.