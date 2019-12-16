مصر توقع اتفاقية مع الوكالة الأمريكية للتنمية بشأن توفير 30 مليار دولار

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أعلنت شيري كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفر فى مصر نحو 30 مليار دولار، لدعم وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل للمصريين، موضحة أنه خلال الأعوام الماضية تعرفنا بشكل أفضل علي احتياجات المواطنين في شمال سيناء، حيث حصلوا علي منح أمريكية لتمويل الدراسة الجامعية، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين جودة المرافق والخدمات.

وأوضح السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، خلال التوقيع على اتفاقية اليوم مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتنمية شمال سيناء، إن الاتفاقية تعكس الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهاراً للشعب المصري وبصفة خاصة جهود التنمية الاقتصادية المهمة فى سيناء.

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وأكد أن الاتفاق سيتم توجيه أيضا لخدمة الأرامل والناجين من الحادث الإرهابي الذي استهدف قرية الروضة في 2017، مشيرا إلى أنه خلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة الأخيرة، تم القيام بجهود كبيرة في توجيه تمويل شركاء التنمية الدوليين لخدمة المواطنين المصريين.

جدير بالذكر أن مصر وأمريكا وقعتا اليوم المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة تنمية شمال سيناء بقيمة 6 ملايين دولار ليصل إجمالي الاتفاقية إلى 56 مليون دولار.