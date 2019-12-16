“هيرمس”: استقرار كبير لسعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال 2020

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أعلن تقرير لبنك الاستثمار هيرميس، استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال العام المقبل 2020، بشكل كبير، مع التحيز قليلًا لإمكانية التراجع.

وتوقع “هيرميس” في بيان عنه، أن يبلغ متوسط سعر الدولار في العام المالي الجاري 16.23 جنيه، على أن يرتفع متوسط السعر في العام المالي المقبل الذي سيبدأ في يوليو 2020 إلى 16.55 جنيه، على أن ينتهي العام المالي في نهاية يونيو من كل عام.

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كان سعر الدولار أمام الجنيه شهد تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 181 قرشا، بنسبة 10.1%، حيث وصل متوسط السعر في البنوك إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي، بينما توقعت بنوك استثمار ومصرفيون في تقرير سابق نشره مصراوي أن تشهد أسعار الدولار استقرارا نسبيا أمام الجنيه لتدور حول مستوى يتراوح بين 16 و16.5 جنيه خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أن تلك التوقعات جاءت بعد أن شهد العام الحالي تراجعا ملحوظا للدولار مسجلا أكبر انخفاض سنوي في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بعد قفزة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.