عاجل.. تراجع مفاجئ في سعر الدولار ليصل إلى 15.95 جنيه

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انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، بشكل مفاجئ خلال منتصف تعاملات اليوم، في عدد من البنوك، ليصل إلى 15.95 جنيه للمرة الأولى خلال العام الجاري، بينما هبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، ليشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

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