زيادة في أسعار السكر 600 جنيه في الطن

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شهدت أسعار السكر زيادة بنحو 600 جنيه في الطن في الأسواق المصرية، خلال الأسبوع الجاري، ليسجل الطن 6900 مقابل 6300 جنيه بداية الأسبوع الجاري.

وحسبما ذكر حسن فندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصري، أن أسعار السكر شهدت ارتفاعا بسبب حدوث قفزة في سعر الطن في بورصة لندن ليسجل نحو 355 دولاراً للطن، موضحا أن تحرك السعر العالمي قاد الأسعار للتحرك محليا نحو الصعود،مضيفًا أن سعر السكر في سوق التجزئة ما يزال عند مستويات 7.5 إلى 8.5 جنيه خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعاره مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، ما لم تتراجع الأسعار عالمياً.

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وشهدت الشركات الحكومية المنتجة للسكر أزمة تكدس بالمخزون مع تراكم أكثر من مليون طن بمخازن المصانع المحلية الخاصة والحكومية والتي بدأت في أغسطس الماضي نتيجة عدم قدرة الشركات على منافسة المستورد.

جدير بالذكر أن حجم استهلاك مصر من السكر يصل إلى نحو 3 ملايين طن، منها 2.3 مليون طن إنتاج محلي موزع بين السكر والبنجر، فيما يتم سد فجوة الاستهلاك باستيراده من الخارج.