برلمانية تتقدم بمشروع قانون لضريبة الدخل.. اعرف مرتبك بعد زيادة الشريحة

Advertisements

أعلنت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية، تقدمها بمشروع قانون بشأن بحث زيادة الموارد الإيرادية بمشروع قانون لتعديل المادة الثامنة من قانون “الضريبة على الدخل”، جاء ذلك على خلفية رفع الشريحة المعفاة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه وحتى يتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور.

على أن تكون الشريحة الأولى حتي 14 ألف جنيه في السنة (معفاه من الضريبة) حال كان مرتبك أقل من 14 ألفا فلن يتم فرض ضريبة على راتبك.

Advertisements

أما الشريحة الثانية فهي أكثر من 14 ألف جنيه حتي 30 ألف جنيه (10%)، فعلى سبيل المثال إذا كان راتبك 14 ألف جنيه فسيتم خصم 10% ضريبة دخل أي 1400 جنيه.

وبخصوص الشريحة الثالثة فهي لأكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه (15%)، ليكون على سبيل المثال إذا كان راتبك 30 ألفا فسيتم خصم 15% أي 4 آلاف ونصف.

وتعتبر الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه (20%)، فعلى سبيل المثال إذا كان راتبك 45 ألفا فسيتم خصم 20% أي 9 آلاف جنيه.

وتعد الشريحة الخامسة، أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%) فمثلا إذا كان راتبك 200 ألف جنيه فسيتم خصم 22.5% أي 45 ألف جنيه.

اقرأ المزيد:

مشروع قانون برلماني لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه

‎وصدرت توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه مما يترتب عليه صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1627لسنة 2019 برفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية اعتبارا من 1-7-2019.

‎وتقدمت النائبة في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا انها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.