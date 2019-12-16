مصدر في “المركزي” يوضح أسباب تراجع سعر الدولار المفاجئ

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قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن أسباب تراجع سعر الدولار المفاجئ اليوم أمام الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم، في عدد من البنوك، لينخفض إلى 15.95 جنيه، لأول مرة في نحو 3 سنوات.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن تراجع سعر الدولار اليوم جاء نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار، الأمر الذي يجعل التطورات الإيجابية نتيجة للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار”.

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وأوضح أن الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، كما تعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

جدير بالذكر أن الدولار تراجع 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، ليشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

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