بعد كسر حاجز الـ 16.. خبراء يجيبون هل ينخفض سعر الدولار إلى 15 جنيهاً خلال 2020؟

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كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ 16 جنيهاً مصرياً بعدد من البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري خلال تعاملات أمس الاثنين بشكل مفاجئ، وهو قد يطرح احتمالية استمرار هبوط سعر صرف الدولار إلى ما دون مستوى 16 جنيهاً خلال العام القادم 2020، وسط العديد من توقعات الخبراء والاقتصاديين باستمرار انخفاض سعر الدولار أو استقراره عند هذا المستوى.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك العاملة بسوق الصرافة المحلي بشكل ملحوظ بقيمة 6 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات أمس الاثنين، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار عن تعاملات يوم الأحد، متجاوزا حد الـ 16 جنيهاً مصرياً لأول مرة منذ نهاية شهر فبراير لعام 2017، بحسب البيانات الصادر عن البنك المركزي المصري، ليصل إلى مستوى 15.99 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع 16.09 جنيهاً مصرياً.

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تامر الصادق: أتوقع أن يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال 2020

أعلن نائب مدير قطاع المعاملات الدولية في بنك مصر إيران تامر الصادق عن توقعه أن يستمر سعر صرف الدولار في تراجعه أمام العملة المصرية “الجنيه” خلال العام الجديد 2020، في ظل استمرار التدفقات الدولارية على الدولة التي تشهد حالة من الانتعاش الغير مسبوقة خلال الوقت الراهن.

مصدر مسؤول بالمركزي: السبب في هبوط الدولار هو زيادة التدفقات الدولارية على مصر

فيما عزا مصدر مسؤول بالبنك المركزي، استمرار هبوط الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس الاثنين أمام الجنيه المصري إلى أقل مستوى له خلال 3 سنوات، إلى زيادة قيمة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على الدولة المصرية، التي سجلت أمس أكثر من 490 مليون دولار أمريكي.

تامر الصادق: الدولار سينخفض إلى مستوى 15.5 خلال 2020

وأضاف تامر الصادق أن سعر صرف الدولار الأمريكي سوف يواصل انخفاضه خلال 2020 ليسجل مستوى 15.5 جنيهاً مصرياً مع نهاية العام القادم، بسبب زيادة التدفقات الدولارية على الدولة من قطاع السياحة والاستثمارات الغير مباشرة بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

محمد عبدالعال: أتوقع أن يستمر انخفاض الدولار لمستوى 13 و14 جنيهاً مع نهاية 2020

أعلن عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة محمد عبدالعال عن توقعه أن يشهد سعر صرف الدولار مزيداً من الانخفاض أمام العملة المصرية “الجنيه” خلال العام القادم 2020 ليسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه مابين 14 و 13 جنيهاً مع نهاية العام الجديد 2020.

وأضاف من المتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الراهن 2019 ما يقرب من 15.95 جنيهاً مصرياً، على أن يواصل انخفاضه إلى مستوى 15، و15.5 جنيهاً خلال الربع الأول من 2020، ثم يواصل انخفاضه من جديد إلى مستوى 14 و13 جنيهاً خلال النصف الثاني من العام الجديد 2020.

واستدل على توقعاته بما تشهد موارد النقد الأجنبي بالدولة المصرية من حالة نمو بسبب زيادة الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات المصريين العاملين في الخارج، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب زيادة نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتلبية كافة الاعتمادات المستندية في البنوك، وهو ما سوف يساعد على تحقيق مزيد من الهبوط في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام القادم 2020

وأضاف من أهم العوامل أيضاً التي سوف تساعد على خفض سعر الدولار أمام الجنيه هو وجود ضغوط قوية من جانب الالتزامات الخارجية على الدولة المصرية، خصوصاً بعد تجديد كافة الودائع الخليجية في البنك المركزي خلال الشهور القليلة السابقة.

ولي الدين لطفي: لا يوجد سبب لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال 2020

أعلن نائب العضو المنتدب ببنك كريدي أجريكول مصر ولي الدين لطفي، أنه لا يوجد أي سبب يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام القادم 2020، في ظل وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية حول أداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الدولارية في الدولة.

وأضاف، من الأمور الصعبة خلال الوقت الراهن تحديد مستوى معين لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المتوقع خلال العام القادم 2020، بسبب خضوع سعر الصرف لآليات العرض والطلب، ولكن مع زيادة الاستثمارات السياحة، والاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة من الصناديق الأجنبية بأدوات الدين، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وشدد أنه لا يوجد أي سبب سيؤدي لزيادة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام القادم 2020.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر الدولار شهد تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه بالبنوك منذ بداية العام الراهن 2019، حيث انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 187 قرشاً، بنسبة مئوية تصل إلى 10.4% بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

محمد بدرة توقع أن يستقر سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 16 و16.5 جنيهاً خلال 2020

أعلن عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية عن توقعه أن يشهد سعر الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار عند مستوى 16 و16.5 خلال العام القادم 2020.

وأضاف، أن احتفاظ سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند هذا المستوى يعد من الأمور الهامة لإنعاش قطاع السياحة المصري، وزيادة الصادرات، وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور السابقة كان نتيجة زيادة التدفقات الدولارية إلى الدولة من خلال المصادر الرسمية للعملة، وأكد أن استمرار انخفاض سعر الدولار الأمريكي ليس صحياً بالنسبة لتنافسية السياحة والصادرات.

بلتون: يتوقع إلا يواجه الجنيه أي ضغوط أمام الدولار لـ يتراوح سعر الصرف عند 16 جنيهاً خلال 2020

أصدر بنك الاستثمار “بلتون” مذكرة بحثية، أعلن فيها عن توقعاته إلا تواجه العملة المصرية “الجنيه” أي ضغوط أمام العملة الأمريكية “الدولار” خلال العام القادم 2020، وأعلن عن توقعه أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 16 جنيهاً.

وأوضح المذكرة البحثية الصادرة عن بلتون أن تضافر جهود الحكومة المصرية أدى إلى تقليل الضغوط على الجنيه المصري، وجعل التذبذب محدوداً عند مستوى 16 جنيهاً في مقابل العملة الأمريكية “الدولار”.

وأضافت المذكرة البحثية لـ بنك الاستثمار بلتون، “لا نتوقع أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال العام القادم 2020، مع تذبذب محدود بنطاق 16 جنيهاً في مقابل الدولار”، وأضافت المذكرة، “نرى نطاق 16، و 15.9 جنيه مقابل الدولار حداً أقصى من أجل تحريك سعر العملة المصرية “الجنيه” نحو الاتجاه الصاعدي”.

بنك فاروس توقع أن يشهد متوسط سعر الدولار استقراراً نسبياً خلال 2020 أمام الجنيه

أعلن بنك الاستثمار “فاروس”، أن يشهد متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار النسبي خلال العام المالي القادم 2020، ليصل إلى مستوى 16.53 جنيهاً في مقابل 16.57 جنيهاً خلال العام الراهن 2019.

ويتوقع بنك الاستثمار “فاروس”، خلال التقرير الصادر عنه حديثاً، أن يستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأعوام الـ 3 القادمة بشكل عام، حيث توقع أن يسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه 16.86 جنيهاً خلال عام 2021/ 2022، على أن يسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 17.09 جنيه خلال عام 2022/ 2023.

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