استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الجنيه المصري، استقرارا نسبيا أمام الدولار الأمريكي في 10 بنوك، خلال التعاملات الصباحية اليوم، بعدما حافظ على سعر صرفه في بنوك الأهلي ومصر وعوده عند سعر 16 جنيها للشراء، و16.1 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، كما بلغ في بنك الإسكندرية عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

واستقر سعره في بنكي قناة السويس والتعمير والإسكان عند سعر 16 جنيهاً للشراء، و16.1 جنيه للبيع، محافظا على سعر صرفه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر إيران للتنمية 16.05 جينه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعًا مفاجئا في السوق المصري، بعدما انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك، ليصل إلى 15.95 جنيه للمرة الأولى خلال العام الجاري، بينما هبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، ليشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.