أسعار الدولار أمام الجنيه في 15 بنكا خلال تعاملات منتصف اليوم

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شهد سعر صرف الدولار استقرار نسبيا أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك بمصر، خلال تعاملات منتصف اليوم، بعدما حافظ على

استقرار سعر صرفه صباحًا، يرصد موقع “مصر 365” أسعار الدولار في 15 بنكا:

1- البنك مصر:

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سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

2- البنك الأهلي الكويتي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

3- بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 15.97 جنيه.

سعر البيع: 16.07 جنيه.

4- البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

5- بنك عوده:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

6- بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 15.99 جنيه.

سعر البيع: 16.09 جنيه.

7- بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

8- بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 15.98 جنيه.

سعر البيع: 16.08 جنيه.

9- بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

10- بنك البركة:

سعر الشراء: 16 جنيها.

سعر البيع: 16.10 جنيه.

11- بنك HSBC:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.

12- البنك الأهلي:

سعر الشراء: 15.99 جنيه

سعر البيع: 16.09 جنيه.

13- البنك المصري الخليجي:

سعر الشراء: 15.95 جنيه

سعر البيع: 16.05 جنيه.

14- بنك التنمية الصناعية:

سعر الشراء: 15.97 جنيه

سعر البيع: 16.07 جنيه.

15- بنك القاهرة:

سعر الشراء: 15.98 جنيه

سعر البيع: 16.08 جنيه.