انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات

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أعلن نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم، بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، وذلك خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم إلى 660 جنيها، مقابل 664 جنيها أمس، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 566 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 754 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5280 جنيها.

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وأوضح أن انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي، رغم ارتفاعها عالميا، إلى تراجع سعر الدولار في السوق المحلي خلال تعاملات أمس، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الدولار لأقل من 16 جنيها خلال تعاملات أمس، وقع لأول مرة منذ فبراير 2017.

وكانت بيانات البنك المركزي، أشارت إلى انخفاض متوسط سعر صرف الدولار في البنوك أمس، ليهبط دون الـ 16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017.