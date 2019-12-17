ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم

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شهدت مؤشرات البورصة، اليوم، ارتفاعا بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم، متجهة إلى الصعود بشكل أقرب، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% مع بداية التعالمات عند مستوى 13,627 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% مسجلا 1,979 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3% بلغ 1,381 نقطة.

بينما سجل إجمالي قيمة التداول بالسوق مليار و441 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق الرئيسي بدون الصفقات والسندات مليار و73 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي كمية التداول بالسوق الرئيسي بدون الصفقات والسندات نحو مليار ونصف.

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وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.22 % مع نهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13404 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.