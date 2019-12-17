بينها “استقرار السلع”.. خبراء يوضحون تأثير انخفاض الدولار المتواصل

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قال محللون ماليون، إن انخفاض أسعار الدولار المتواصل أمام الجنيه، يساهم بشكل إيجابي في تحسن أداء الاقتصاد المصري في عدد من المؤشرات ومنها تراجع أو استقرار أسعار السلع، والسيطرة على التضخم ومخاوفه، وخفض تكلفة الدين الخارجي على الاقتصاد، بينما شهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات أمس الاثنين، حيث كسر سعر الشراء بشكل مفاجئ حاجز الـ 16 جنيها في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس الاثنين، ووصل متوسط السعر في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ نهاية فبراير 2017.

وكان متوسط سعر الدولار سجل في البنوك أمس 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، منخفضا بنحو 187 قرشا بنسبة 10.4%، منذ بداية العام، بحسب بيانات البنك المركزي.

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وأوضحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في تصريحات صحفية، أن انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري منها خفض خدمة الدين الخارجي، مضيفة أن من بين هذه الإيجابيات أيضا استقرار أو انخفاض بعض أسعار السلع، وهو ما يعني السيطرة على التضخم، وعدم القلق منه، وأيضا تحسن القوة الشرائية، وتحسن نتائج المبيعات بشكل عام.

وقالت إن البعض قد يرى أن سلبيات هبوط الدولار ربما تتمثل في تراجع تنافسية مصر على مستوى الصادرات والسياحة بين الأسواق المنافسة، ولكنها تعتقد أن انخفاض الدولار لم يحدث بالقوة التي يمكن أن تؤثر فعليا على تنافسية مصر في هذه القطاعات، بل ربما تستفيد منه بعض الصناعات التصديرية التي تعتمد على استيراد المواد الخام من خلال خفض تكلفة إنتاجها، متوقعة أن ينخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في عام 2020 إلى 16.37 جنيه مقابل 16.70 جنيه في عام 2019.

وذكرت أن أسباب هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه في الأيام الأخيرة تتضمن زيادة تدفقات السياحة مع موسم الإجازات، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خاصة في موسم الإجازات، إضافة إلى زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، وانخفاض الطلب على الاستيراد مع موسم إجازات الأجانب.

فيما أضاف إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن أي تراجع في سعر الدولار يقلل من تكلفة سداد الديون الخارجية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لن ينعكس بشكل سريع علي الأسعار مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف ولكن سيحتاج لمزيد من الوقت حتي يشعر المواطن بتراجعه، متوقعًا أن ارتفاع الجنيه لنطاق 15.7 جنيه مقابل الدولار في 2020، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأوضح عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شعاع لتداول الأوراق المالية، أن الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوي 15.50 جنيه قبل أن يبدأ في التراجع في نهاية 2020.

وأكد محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”، أن التوقعات للجنيه في 2020 أن يصل إلى متوسط سعر عند حوالي 16.25 جنيه مقابل الدولار.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار هيرميس توقع في مذكرة بحثية له، أمس، أن يبلغ متوسط سعر الدولار في العام المالي الجاري 16.23 جنيه، على أن يرتفع متوسط السعر في العام المالي المقبل الذي سيبدأ في يوليو 2020 إلى 16.55 جنيه.

وكان قطاع السياحة شهد تعافيا قويا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مسجلة نحو 12.6 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2017-2018.