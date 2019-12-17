5 صفقات خاصة على سهم “أرامكو” بقيمة 7.49 مليون ريال

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أعلنت سوق الأسهم السعودية “تداول”، اليوم، تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، بينما بلغ إجمالي قيمة الصفقات 7.49 مليون ريال، من خلال تداول أسهم بواقع 203.68 سهم.

وأضافت “تداول” خلال بيان عنها، أنه تم تنفيذ الصفقات عند سعر 36.80 ريال وهو أقل سعر لتداول السهم خلال الجلسة في هذه الأثناء.

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جدير بالذكر أنها تعتبر أكبر الصفقات من حيث القيمة، التي تم تنفيذها على 53.14 ألف سهم بواقع 1.96 مليون ريال، والتي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية، ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.