“جيه بي مورجان” يتوقع ارتفاع سعر النفط في 2020

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توقع بنك الاستثمار “جيه بي مورجان”، اليوم، ارتفاع سعر النفط مرفقة مع تنبؤات بتوازن أكبر بين العرض والطلب خلال العام المقبل، على أن يكون ذلك في ظل زيادة “أوبك” وحلفائها تخفيضات الإنتاج ونمو اقتصادي أقوي في الأسواق الناشئة.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، قال البنك أنه يتوقع أن يصل سعر برنت إلى 64.5 دولار للبرميل في 2020 من 59 دولارا في وقت سابق ولكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى 61.50 دولار في 2021، بينما سوف يسلك نفس المسار خام غرب تكساس الوسيط مسجلا سعر 60 دولارا في المتوسط في 2020 و57.50 دولار في 2021.

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وأضاف أنه لا يزال البنك يتوقع نمو الطلب العالمي على الخام بواقع مليون برميل يوميا.

وكانت المجموعة المعروفة باسم “أوبك”، والتي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، اتفقت على خفض إضافي للإنتاج بواقع 500 ألف برميل في الربع الأول من 2020.

وظلت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم بفضل آمال استمرار العمل علي اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة ما من شأنه أن يعزز الطلب علي النفط في أكبر اقتصادات العالم.