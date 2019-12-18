استقرار نسبي في أسعار الذهب في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية، شهدت استقرار نسيبيا خلال تعاملات صباح اليوم، رغم مواصلة هبوط سعر الدولار محليا دون مستوى الـ 16 جنيهاً للمرة الأولى منذ فبراير 2017.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر الدولار اليوم الأربعاء، في البنوك المحلية نحو 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 560 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 نحو 660 جنيه، في حين بلغ عيار 24 نحو 760 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5280 جنيهاً، مرجعاً انخفاض الأسعار في الفترة الحالية لارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال التعاملات.

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وأكد أنه من المتوقع تراجع أسعار الذهب على مدار الأسبوع الجاري، حال استمرار انخفاض قيمة العملات الأجنبيه أمام الجنيه المصري.