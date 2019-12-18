قرض السفر من البنك التجاري الدولي CIB.. إليك التفاصيل

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يقدم البنك التجاري الدولي CIB العديد من الخدمات لعملائه، بينها القروض المختلقة بتسهيلات كثيرة لتناسب أكبر عدد من العملاء، ومن بينها قرض السفر، ويعرض لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، تفاصيل قرض السفر من البنك التجاري الدولي.

قرض السفر من البنك التجاري الدولي CIB

يمكن ملء طلب الحصول على قرض السفر من البنك التجاري الدولي، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وإدخال الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني وقيمة الدخل الشهري والقرض المطلوب وجهة العمل والمسمى الوظيفي.

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وتصل قيمة قرض السفر من البنك التجاري الدولي لـ350 ألف جنيه، بأنظمة وفترات سداد مختلفة تصل لخمسة سنوات، كما يقدم البنك خصم 50% على المصاريف الإدارية على رحلات رأس السنة، بالتعاون مع شركات وجهات مختلفة.

كما يقدم البنك سعر عائد تنافسي ووثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل، وطرق ميسرة للسداد من خلال أكثر من 205 فروع و520 ماكينة إيداع نقدي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السفر من البنك التجاري الدولي

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز، بجانب مستند لإثبات الدخل.

ويمكنك زيارة أقرب فرع للبنك لمعرفة مزيد من التفاصيل حول قرض السفر من البنك التجاري الدولي CIB، أو الاتصال على رقم 19666.