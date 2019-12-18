استقرار أسعار الدولار في 9 بنوك مصرية مع بداية التعاملات الصباحية

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه انخفاضًا في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم، جاء ذلك مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما ارتفع السعر في بنك قناة السويس، واستقر السعر في 9 بنوك أخرى، حيث تراجع سعر العملة الخضراء قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

بينما صعد سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، فيما حافظ على سعره في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، وكريدي أجريكول على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وحافظ على سعره ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.