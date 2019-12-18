هبوط مفاجئ في أسعار النفط عالميا

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شهدت أسعار النفط، اليوم، بعد النمو المفاجئ في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

وحسبما ذكرت وكالة رويتر، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.5% إلى 65.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وكان الخام العالمي كسب 1.2% ليبلغ 66.10 دولار للبرميل، أمس، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا ما يعادل 0.71% إلى 60.51 دولار للبرميل، وفقا للوكالة

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وكانت مكاسب الجلسة السابقة جاءت بعد أن خفف الإعلان عن اتفاق “المرحلة واحد” التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي الضغط على الخامات القياسية، بينما تضررت أسواق النفط من مخاوف بشأن تأثير الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين يستهلكان النفط في العالم.

جدير بالذكر أن بيانات معهد البترول الأمريكي اوضحت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر الجاري إلى 452 مليون مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.