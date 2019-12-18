خطوات ومميزات استخراج وشحن بطاقات البريد “مسبقة الدفع”

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أعلنت هيئة البريد المصري، عن إتاحة استخراج البطاقات مسبقة الدفع لجميع عملائها، على أن تسمح تلك البطاقات لحاملها استخدامها في الشراء أو الدفع سواء عبر الإنترنت أو في منافذ البيع التقليدية.

ويسترض موقع “مصر 365” خطوات استخراج البطاقات مسبقة الدفع:

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– ملئ نموذج طلب بطاقة ائتمان من أي فرع من فروع البريد.

– موافقة الوصي في حالة طلب إصدار بطاقة لقاصر.

– أما عن مميزات تلك الخدمة :

– يتم إصدار البطاقة فورا ويتم شحنها من خلال مكاتب البريد.

– ليس من الضروري أن يكون لحامل البطاقة حساب لدى البريد المصري.

– سحب النقدية محليا أو خارج جمهورية مصر العربية.

– الشراء محليا أو خارج جمهورية مصر العربية.

– تقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت.

– الحد الأدنى لعمر حامل البطاقة 16 عام.

وعن أبرز مميزات تلك البطاقة:

تمكن البطاقات مسبقة الدفع (البديل الآمن لحمل الأموال) عملائها من شحن كروت بالنقد في أي وقت من أي مكتب من مكاتب البريد واستخدامها في أي وقت.