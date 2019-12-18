“أوبر” توقف السائقين متعمدي إلغاء الرحلات “الكريديت”

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أعلنت شركة أوبر للنقل الذكي للأفراد، إيقاف العمل مع السائقين رافضي التعامل بالبطاقات الائتمانية، مشيرة إلى أنها عدلت سياستها الخاصة بقبول الرحلات للسائقين، وذلك منذ الاثنين الماضي 16 ديسمبر.

وخاطبت الشركة، عبر البريد الإلكتروني والتطبيق، السائقين لإبلاغهم، أنها ستوقف حساب السائق الذي يلغي قبول الرحلات المدفوعة بالبطاقات الائتمانية “الكريدت كارد”، موضحة أن الإلغاء العمدي المتكرر لطلبات الرحلات المدفوعة بالبطاقة الائتمانية قد يؤدي إلى إيقافك من استقبال الرحلات.

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وأوضحت الشركة، أنا سبب تعديل السياسة جاء عقب الإلغاء العمدي المتكرر وما له من أثر سلبي على التطبيق والمصداقية، مشيرة إلى أن إلغاء الرحلة من جانب السائق يتم تحويل المشوار إلى سائق آخر بعيدًا عن موقع الطلب ما يؤثر سلبًا على أرباح الشركاء السائقين.

وذكرت أن الرحلة الملغاة سيؤدي إلى تحقيق ربح أقل في الساعة، وسوف يقوم الشريك السائق الأخر بالقيادة وقطع مسافة أطول لأخذ العميل.

وشددت الشركة، على السائقين ضرورة إغلاق وضع الاتصال بالتطبيق في حال لم يكونوا على استعداد لتلقي الرحلات.