“إيجاس”: حصلنا على موافقة أمنية لطرح 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز

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أعلن مصدر مسؤول في “إيجاس” الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن الشركة حصلت على الموافقات الأمنية لطرح 8 مناطق ضمن مزايدة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة غرب البحر المتوسط، موضحًا أن الشركة أرسلت البيانات الخاصة بالمناطق التي حصلت على موافقات بها، لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديد عدد المناطق النهائي المزمع طرحها، إضافة إلى تحديد الموعد النهائي لعملية الطرح.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع طرح تلك المزايدة خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، ولكن الموعد المحدد ستحدده الوزارة.

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جدير بالذكر أن وزارة البترول انتهت خلال العام الماضي، من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمي لمنطقة غرب البحر المتوسط، استعدادا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بهذه المنطقة، كما أطلقت في عام 2018 العمل في تنفيذ مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير.

جدير بالذكر أم “إيجاس” عقدت مع شركة بى.جى.إس النرويجية لتنفيذ أكبر مشروع للبحث السيزمي في البحر المتوسط في يونيو 2015، والشركة النرويجية من كبرى الشركات في مجال المسح السيزمى، ونفذت أعمال مسح في قبرص واليونان ولبنان نتج عنها عدد من اكتشافات الغاز الكبرى، بينما أعدت “إيجاس” مسبقا، خطة تتضمن طرح مزايدات للتنقيب عن الغاز الطبيعي والغاز الصخري سنويا، خاصة في البحر المتوسط التي تعتبرها الشركة منطقة واعدة في مجال استخراج الغاز الطبيعي لمصر.