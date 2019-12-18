“الحديد والصلب” تنقل 50% من أسهمها لصالح بنك مصر لتسوية مديونيتها

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أعلنت شركة الحديد والصلب، أنها نفذت 50% من بروتوكول تسوية مديونية مع بنك مصر، بنقل أسهم من الشركة لصالح البنك، ويتبقى نقل الأصول العقارية، مشيرة إلى أنها نقلت حوالي 73.4 مليون سهم من أسهم الشركة لصالح بنك مصر بقيمة تبلغ 375 مليون جنيه، ومتبقى نقل تبعية أصول عقارية لصالح البنك بقيمة تعادل 375 مليون جنيه أخرى.

وأضافت الشركة، في بيان عنها، أنه بموجب بروتوكول التسوية، ستسدد شركة الحديد والصلب 750 مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة حكمين، على أن يتم سداد 50% منها في صورة أراضي غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة، وذلك خلال شهرين من تاريخ توقيع البروتوكول، جاء ذلك نتيجة لتوقيع الاتفاق، تنازل البنك عن الفوائد المستحقة والبالغة 6 ملايين دولار، وكذلك التنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر.

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وأوضح البيان، أن المستحقات على الحديد والصلب ناشئة عن القضية رقم 3374 لسنة 121 ق والقضية رقم 295 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة والتي أصدرت المحكمة حكمها النهائي بسداد مستحقات البنك البالغة نحو 58.7 مليون دولار للقضيتين بخلاف فوائد تقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر 2018 توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتسوية مديونية تاريخية لصالح البنك يرجع تاريخها لأكثر من 18 عامًا وأحكام قضائية نهائية، بينما الشركة القابضة، أعلنت منتصف الشهر الجاري، في بيان السابق، التوصل إلى اتفاق لتسوية مستحقات بنك مصر، مقابل التنازل عن قطعة أرض وحصة من أسهم شركة الحديد والصلب.