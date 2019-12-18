شعبة السيارات: تراجع الدولار يخفض أسعار السيارات بشكل إجباري في 2020

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صرحت شعبة السيارات بمصر اليوم أن انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الساعات السابقة إلى أقل من مستوى 16 جنيهاً سوف يؤدي بشكل إجباري إلى استمرار انخفاض أسعار السيارات الجديدة بشكل كبير مع نهاية النصف الأول من العام الجديد 2020، في ظل تأثر أسعار السيارات الجديدة بسعر صرف الدولار، وأكد أن الدفعات الجديدة من السيارات التي يتم استيرادها من الخارج سوف يستغرق دورة استيرادية تصل إلى 3 أشهر.

أسعار السيارات الجديدة

أوضحت شعبة السيارات المصرية أن حال سوق السيارات المحلي خلال الفترة السابقة شهد تراجع في نسبة مبيعات السيارات خلال العام الراهن 2019، وتسبب في استمرار العروض التي تقدمها الشركات وتوكيلات السيارات من أجل تحفيز المستهلك المصري على شراء السيارات بعد تعويم سعر العملة المصرية “الجنيه أمام الدولار مما تسبب في ارتفاع السيارات إلى الضعف أو أكثر تقريباً منذ أن تم إصدار قرار تعويم الجنيه المصري خلال شهر نوفمبر لعام 2016.

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وأضافت شعبة السيارات إلى أن التحولات باتجاهات المشترين إلى أنواع جديدة من السيارات مثل السيارات الكهربائية سوف يؤثر بشكل كبير على انخفاض أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين .

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