“وفا وكريدي أجريكول” يخفضا الفائدة على قروض الأفراد

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أعلن بنك كريدي أجريكول مصر وبنك التجاري وفا بنك إيجيبت، تخفيض سعر الفائدة بين 1% إلى 3% على قروض الأفراد، جاء ذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

وأوضح عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك قرر خفض الفائدة بين 1% إلى 2.5% على قروض الأفراد حسب نوع كل برنامج، إلى جانب الإبقاء على سعر فائدة الشهادة الإدخارية ذات العائد الثابت دون تغيير.

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جدير بالذكر أن البنك عددًا من قروض الأفراد بأسعار فائدة تنافسية مثل القرض الشخصي والقرض الشخصي لفئات محددة مثل أساتذة الجامعة، ويقدم البنك شهادات إدخارية بفائدة متميز حيث يقدم البنك شهادة 3 سنوات بفائدة 10.75% عائد شهري، و11% عائد ربع سنوي، و11.25% عائد يصرف في نهاية المدة ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول 20 ألف جنيه.

وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول في بنك كريدي أجريكول مصر، أن البنك قرر خفض الفائدة على قروض الأفراد بين 1% إلى 3% حسب نوع كل قرض والدرجة الإئتمانية للعميل تماشيًا مع الأسعار بالسوق وقرار البنك المركزي بخفض الفائدة، بينما حافظ على سعر الفائدة لشهادات الإدخار دون تغيير طبقا للأسعار التنافسية في السوق، وفقًا لولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب في بنك كريدي أجريكول مصر.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن كريدي أجريكول يبيع شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يبدأ من 12.5% يصرف شهريًا، و13% يصرف ربع سنويًا، و13.25% يصرف نصف سنويًا، و11.5% يصرف نهاية المدوة ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه.