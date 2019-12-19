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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اكتشاف بئر بترولي جديد في الصحراء الغربية ASH-2 في منطقة أبوسنان، موضحة أن الكشف بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة بمعدل 7000 برميل يوميا من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً، وفقاً لبيان من وزارة البترول اليوم، جاء ذلك لدعم وزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وحسبما ذكر تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، من رئيس شركة برج العرب للبترول التي تقوم بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر، فإن تحقيق اكتشافات جديدة بمنطقة الصحراء الغربية يؤكد أن المنطقة لا تزال تتميز بالاحتمالات البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة.

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