“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه

Advertisements

أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه، اليوم، جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، في بيان عنه، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 182يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

Advertisements

جدير بالذكر أن الحكومة تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له، فيما أكدت وزارة المالية أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة

وكانت مصر نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.