لأول مرة.. “هيرميس” تطرح سندات قصيرة الأجل بقيمة 400 مليون جنيه

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كشفت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام أول عملية إصدار سندات قصيرة الأجل في السوق المصري بقيمة 400 مليون جنيه، موضحة أن الإصدار يعد كشريحة أولى من الإصدار البالغة قيمته ملياري جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة بالأوراق المالية.

وأعلن مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن السندات قصيرة الأجل يتم إصدارها بالسوق المصري لأول مرة، حيث استفادت الشركة من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لاستحداث أداة تمويل جديدة وفعالة لتمويل رأس المال العامل للشركات.

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وأوضح جاد، في بيان عن المجموعة، أن عملية الإصدار تأتي عقب إتمام المجموعة المالية هيرميس للعديد من صفقات الدين في إطار استراتيجية تنمية أعمال القطاع بصفقات ترتيب وهيكلة الدين، بالتوازي مع استراتيجية التوسع بعمليات الشركة بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأكد أن الإصدار شهد إقبالا واسعا من المؤسسات المالية في السوق المحلي، إضافة إلى مشاركة إحدى المؤسسات المالية الدولية بالإصدار لأول مرة، مشيرًا إلى أن آلية التمويل الجديدة تم تنفيذها من خلال أحد قطاعات بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس ولصالح إحدى شركات المجموعة.

وأوضح أن الإصدار جاء في أعقاب إتمام عملية توريق قصيرة الأجل لشركة بريميوم إنترناشيونال وهي أول عملية من نوعها في السوق المصري منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، كما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني، بالإضافة إلى قيام شركة KPMG بدور المراجع المالي للصفقة.