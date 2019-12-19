توقعات بهبوط أسعار 7 سيارات لأقل من 250 ألف جنيه

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أعلن عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري خلال تصريحات صحفية سابقة له، أنه توقعاته عن هبوط أسعار 7 سيارات، بالإضافة إلى تراجع أسعار 4 سلع هامة أخرى، وذلك بعد أن طرح تساؤل بشأن، هل سوف تتأثر أسعار السيارات وأسعار السلع وسائر المنتجات الأخرى بالأسواق المحلية المصرية بانخفاض سعر صرف الدولار أمام؟ ومتى موعد هذا الخفض؟ وقد أدلى البرلماني بتلك التصريحات خلال شهر نوفمبر السابق لعام 2019.

وقد تحققت توقعات النائب عمرو الجوهري بعد أن أعلنت عدد من توكيلات العلامات التجارية وشركات السيارات خلال الأشهر الأخير السابقة عن وجود الموديلات الجديدة من سيارات عام 2020، بهدف جذب العملاء في سوق السيارات المصري وتسجيل أكبر نسبة ممكنة من مبيعات السيارات.

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قائمة السيارات المعروضة بالسوق المصري لعام 2020

تضمنت قائمة السيارات التي تنتمي للعام الجديد 2020 إلى علامات تجارية اليابانية والفرنسية والسيارات المصنعة في كوريا الجنوبية، والسيارات الصينية، وجاءت جميع تلك العلامات التجارية من السيارات فئة سيدان متوسطة الحجم، بأسعار لن تتجاوز قيمة 250 ألف جنيهاً مصرياً.

توقعات النائب عمرو الجوهري عن هبوط أسعار السيارات و4 سلع هامة

توقع النائب عن انخفاض أسعار السيارات وهبوط أسعار 4 سلع هامة في حالة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث أعلن النائب إن الانخفاض الذي يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سوف يصاحب هبوط في أسعار السلع والمنتجات مع بداية شهر ديسمبر القادم، وأكد البرلماني أن السلع والمنتجات التي سوف ينخفض سعرها خلال الشهر الراهن هي السلع التالية:

الخبز. الزيت. السكر. الأزر. والملابس. الأجهزة الكهربائية المختلفة.

وأوضح البرلماني أن السبب الأساسي في عدم انخفاض أسعار السلع والمنتجات بعد انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة الراهنة بسبب حالة الركود التي شهدتها الأسواق التجارية خلال الفترة السابقة، حيث إن معظم التجار قد قاموا بشراء كميات كبيرة من المنتجات والسلع بأسعار الدولار القديمة وإلى الوقت الراهن ما زالوا يبيعونها بنفس الأسعار القديمة دون احتساب لسعر الدولار الجديد.

انخفاض أسعار 7 سيارات

كما ينعكس انخفاض صرف سعر الدولار الأمريكي على أسعار السيارات، كما أعلن عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان المصري مسبقاً، إن هناك مجموعة كبيرة من السيارات ذات الأنواع المختلفة سوف تنخفض أسعارها مع بداية شهر ديسمبر القادم لعام 2019، في حالة استمر سعر صرف الدولار في الانخفاض، كما توقع النائب مسبقاً أن ينخفض سعر الدولار ليصل إلى مستوى 16 جنيهاً خلال آخر العام الراهن 2019.

وأضاف النائب عمرو الجوهرى، أن من أبرز السيارات التي سوف تنخفض سعرها خلال الفترة القادمة هي السيارات الأمريكية المنشأ واليابانية والكورية التي تتعامل بسعر صرف الدولار مثل سيارات التالية:

سيارات المندي الأمريكية. السيارات التويوتا اليابانية. سيارات الجيب. سيارات الهونداي. السيارات الشيفروليه. السيارات الهوندا. السيارات الشيري، وغيرها من السيارات.

وأوضح البرلماني أن المصانع التي تعمل بتجميع السيارات بمصر التي تصدر عدد كبير من السيارات بالسوق المحلي المصري سوف تخفض أسعارها أيضاً، بسبب أن تلك الأجزاء يتم استيرادها من الخارج بسعر الدولار الأمريكي، لفت النائب إلى أنه بالنسبة إلى السيارات الأخرى سوف تتراجع أسعارها أيضاً بسبب هبوط سعر صرف اليورو، مثل فئة سيارات المرسيدس، وغيرها من أنواع السيارات الأخرى.

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