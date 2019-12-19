استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك

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شهد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، زيادة في بنك التعمير والإسكان خلال بداية تعاملات اليوم الصباحية، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر في 10 بنوك أخرى.

فصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان ليصل إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، وقناة السويس عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

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واستمر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، بينما حافظ سعر الدولار في بنك البركة على سعره عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع، فيما استقر سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.