ارتفاع سعر الذهب عالميا بعد التصويت على عزل ترامب

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شعدت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على التصويت بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي نتج عنه مخاوف بشأن ضبابية سياسية في أكبر اقتصاد في العالم.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، ارتفع الذهب خلال المعاملات الفورية 0.1% إلى 1476.69 دولار للأوقية، وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1480.70 دولار للأونصة.

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وفي ذات السياق يدعم المناخ الحذر المعدن الأصفر، الذي عادة ما يُعتبر بديلا استثماريا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية، خاصة في ظل هبوط الأسهم الآسيوية من أعلى مستوى في عام ونصف العام، بينما تراجع الدولار الأمريكي قليلا مقابل سلة عملات، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، وعلى الرغم من أن رد الفعل على المساءلة كان فاترا.

وكانت وزارة المالية الصينية نشرت قائمة جديدة لست منتجات من الولايات المتحدة ستُعفى من رسوم جمركية اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري.