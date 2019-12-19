انخفاض في الدولار عالميا عقب تصويت على عزل ترامب

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شهد الدولار الأمريكي، انخفاضًا مقابل العملات الرئيسية في العالم، خلال تعاملات اليوم الصباحية، يبنما رجح البعض أن يكون ذلك التراجع بفعل التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذي أثر على العملة الخضراء سلبا عقب تصويت مجلس النواب بأغلبية لصالح تحقيقات المساءلة وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، أمس، لتدخل المعركة إلى المرحلة الأخيرة، مدفوعة بتصويت مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجح الحدوث مع سيطرة الجمهوريين على هذه الغرفة بالكونجرس.

وحسبما ذكرت وكالة “رويترز”، ينتظر المستثمرون إعلان بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة اليوم كمؤشر فلادلفيا الصناعي والحساب الجاري وطلبات إعانة البطالة ومبيعات المنازل القائمة، لتهبط العملة الأمريكية مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1132 دولار، بينما استقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند مستوى 109.57 ين، لكنه انخفض بأكثر من 0.1 بالمائة أمام العملة البريطانية ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3098 دولار.

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وشهدت الورقة الخضراء، استقرارا أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.9806 فرنك لكل دولار، بينما هبط المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.299.