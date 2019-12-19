ارتفاع صافي أرباح بنك عودة خلال الربع الثالث بنسبة 6.5%

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أعلن بنك عودة ارتفاع صافي أرباح بنك عوده في مصر، خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.5% لتصل إلى نحو 1.09 مليار جنيه.

وحسبما ذكر البنك، في ييان عنه، اليوم، أكد محمد بدير العضو المنتدب للبنك، أن لديه رؤية واضحة تهدف بشأن التوسع والانتشار في السوق المصرفي لما يتمتع به من صلابة ونمو مع الاهتمام بإضفاء قيمة مضافة للعملاء في كافة المعاملات المصرفية، بينما وصل صافي الدخل من العائد إلى 2,100 مليار جنيه في ينهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 1,745 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2018.

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وأضاف بدير، أن محفظة التجزئة المصرفية بلغت 7.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 6.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018 بنسبة زيادة قدرها 16%، بينما سجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 61,8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة المنتهية في ديسمبر 2018 والتي بلغت 59 مليار جنيه.