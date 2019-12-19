بعد انتعاشة الجنيه أمام الدولار.. خبراء يرصدون حالة السوق

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أحدث انخفاض الدولار أمام الجنيه، انتعاشة في الصرافات ناتجة عن تحركات سعر الصرف في كافة البنوك المصرية والأجنبية، بعدما اتجه سعر الدولار للانخفاض أمام الجنيه ليكسر للمرة الأولى حاجز الـ16 جنيه محققا 15.95 في حركة مفاجئة، منخفضًا لأول مرة منذ قرار تعويمه في 2017.

وأوضح علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الحريري للصرافة، أن المعروض من الدولار يشهد زيادة في الشركة خلال الأسبوع الجاري نتيجة زيادة حركة العملاء على بيع الدولار، مشيرا إلى اتجاه العملاء يميل إلى بيع الدولار أكثر من الاحتفاظ به تحسبا لمزيد من التراجع في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن كثرة عملية بيع الدولار من العملاء، أدت إلى نقص السيولة من الجنيه في الشركة.

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وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية، أن الشركة لم تستطع اليوم شراء 13 ألف دولار من أحد العملاء لعدم توافر جنية مصري لديها لشراء الدولار من العميل، فضلا عن 7 عملاء أخرين ترددوا على الشركة لبيع ما لديهم من دولار ولكن لم تتم الحركة نتيجة نفاذ العملة المحلية من كثرة حجم الإقبال، مشيرا إلى أن إقبال العملاء على شراء الدولار من المستوردين “ضعيف للغاية” ترقبا لحدوث خفض أكبر، وهو ما يؤدي إلى لجوء الشركة لبيع الدولار بهامش ربح منخفض لا يتجاوز 7 مليم للدولار الواحد.

وفي ذات السياق أشار راضي فتحي مدير شركة الأهلي للصرافة -التابعة للبنك الأهلي المصري-، إلى أن حركة بيع الدولار تشهد انتعاشه غير مسبوقة بنسبة زيادة تتراوح بين 50% إلى 60% مقابل نفس الفترة من الشهر الماضي، نتيجة للتراجع المتوالي في سعر العملة الأمريكية، موضحًا أن المعروض من الدولار بالشركة أصبح لأول مرة يوازي الطلب على شراء الدولار في الشركة.

وأوضح راضي، أن العملاء يسارعون للتنازل عن الدولار تخوفا من حدوث انخفاض أكبر كما تشير المؤشرات وبعض المحللين.